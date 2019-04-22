Мосгорсуд объяснил освобождение Серебрянникова

Мосгорсуд объяснил освобождение из-под домашнего ареста режиссера Кирилла Серебренникова, а также других фигурантов дела «Седьмой студии». Об этом в понедельник, 22 апреля сообщается в опубликованном на сайте суда постановлении.

Мосгорсуд счел, что оснований для продления срока домашнего ареста Серебренникова, продюсера Юрия Итина и бывшей сотрудницы Министерства культуры, директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум у Мещанского районного суда не было.

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В апелляционной инстанции постановили, что суд, принимая решение, не учел обстоятельства дела в полной мере, оставив без внимания доводы защитников о возможности смягчения меры пресечения. Суд также проигнорировал отсутствие подтверждений того, что в случае освобождения из-под домашнего ареста обвиняемые могут скрыться или помешать ходу судебного процесса.

Также было установлено, что подсудимые, находясь долгое времени под домашним арестом, не нарушали его условий, не препятствовали следствию и рассмотрению дела в суде. С учетом данных обстоятельств мера пресечения для всех троих подсудимых была изменена на подписку о невыезде.

Об освобождении троих фигурантов дела стало известно 8 апреля. До этого Басманный суд Москвы арестовал квартиру, машину и денежные средства Серебренникова.

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, ранее возглавлявшая департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Софья Апфельбаум, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, продюсер Алексей Малобродский проходят по делу о хищениях бюджетных средств на реализацию проекта «Платформа». Все они, за исключением Малобродского, ранее были помещены под домашний арест.

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