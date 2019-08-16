Российским ученым помогут развивать энергосистемы будущего

Институт проблем химический физики Российской академии наук (ИПХФ РАН) приобретет новое современное оборудование для исследования и разработки материалов, необходимых при создании перспективных энергосистем. Об этом сообщил заместитель директора ИПХФ РАН Евгений Голосов, передает ТАСС.

В частности, в институте планируют приобрести новый рентгеновский дифрактометр и оборудование для синхронного термического анализа, а также атомно-силовой микроскоп, совмещенный с инфракрасной спектроскопией.

«Микроскоп будет использоваться для всего комплекса научных исследований, но в первую очередь — в исследованиях мембран для водородных топливных элементов и перспективных элементов солнечных батарей, в частности — перовскитных пленок», — отметил собеседник агентства, подчеркнув, что в России подобных приборов пока нет.

Голосов добавил, что ввод закупленного оборудования в эксплуатацию может состояться в начале следующего года.

Отмечается, что ИПХФ РАН получил 73 миллиона рублей по итогам конкурса Минобрнауки России на обновление приборной базы ведущих организаций академического сектора науки. Планируется, что поддержку всего получат 111 научных организаций.

Нацпроект «Наука» был утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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