Российские востоковеды получат деньги на исследование Палестины

Российские ученые-востоковеды смогут получить гранты от Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) на исследования, посвященные Палестине и связям России с Ближним Востоком. Об этом сообщается на сайте фонда.

Как отмечается, претендовать на гранты смогут группы ученых от двух до десяти человек, которые занимаются исследованиями историко-культурного наследия Палестины, истории и современного состояния межконфессиональных взаимоотношений Русской православной церкви на Ближнем Востоке и в Средиземноморском регионе, а также исследованиями в области византиноведения и палестиноведения.

Максимальный размер гранта составит два миллиона рублей, минимальный — один миллион рублей. Подать заявки можно будет с 5 сентября по 17 октября. Имена победителей конкурса назовут до 15 января 2020 года.

«Задача конкурса — поддержка научных исследований, ставящих целью изучение различных аспектов многовекового духовного опыта и современной культуры народов России и стран Ближнего Востока, получение и распространение в обществе новых фундаментальных научных знаний в области истории, археологии, этнографии, филологии и искусствоведения», — пояснили в РФФИ.

Повышение численности российских ученых, работающих в российских организациях и имеющих статьи в ведущих научных изданиях, индексируемых в международных базах данных, а также повышение места России в рейтинге по числу исследователей в эквиваленте полной занятости среди ведущих стран мира являются одними из главных задач нацпроекта «Наука», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Всего на его реализацию к 2024 году планируется направить более 625 миллиардов рублей.

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