Россияне перешли с картошки на фрукты и ягоды

Россияне за почти 40 лет вдвое сократили потребление картофеля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстат.

По данным ведомства, в 1980 году жители страны потребляли 117 килограммов картофеля на человека в год, в 2018 году эта цифра снизилась до 59. При этом вдвое выросло количество съедаемых фруктов и ягод — с 35 до 74 килограммов.

Также положительную динамику демонстрируют овощи, мясо, рыба и рыбопродукты. Потребление хлеба, круп и макарон, сахара и кондитерских изделий наоборот, снизилось.

Также беспокойство вызывает сокращение потребления молочных продуктов — с 390 килограммов до 266.

Опрошенные агентством врачи предполагают, что изменение картины потребления продуктов можно связать не только с доступностью продуктов в сравнении с советсткими временами, но и со стремлением россиян к более здоровому образу жизни. Русские традиции с любовью к картошке и хлебу остаются, но, тем не менее, мы сдвигаемся в нужную сторону, — заявила врач-эндокринолог и диетолог Екатерина Александрова.

В июле сообщалось. что ученые Московского государственного университета технологий и управления имени Разумовского (ПКУ) к 2024 году разработают цифровую платформу персонализированного питания. Система будет учитывать медицинские показатели потребителя, его вкусовые предпочтения и метаболизм, и на основе этих данных предлагать цифровой рацион.

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