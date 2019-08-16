Неожиданная просьба партнера перед первым свиданием испугала парня

Пользователь Twitter с ником EricD14 опубликовал переписку с потенциальным партнером, с которым планировал пойти на первое свидание. Просьба едва знакомого парня удивила его, и он решил поделиться ею с подписчиками.

Партнер, имя которого не раскрывается, написал: «Еду в спортзал, можешь сделать одолжение?» На это житель Нью-Йорка ответил: «Конечно, что нужно сделать?» Молодой человек попросил его зайти в данные контакта и включить уведомления о том, что он прочитал сообщения отправителя. Эта функция позволяет видеть точное время, когда человек прочел отправленный текст.

EricD14 удивился такой просьбе и в недоумении написал лишь «Что!?!» в ответ. В комментариях к посту согласились со скептическим отношением к этой практике. Многие подчеркнули, что считают избыточным такое внимание к переписке. «Беги от него как можно подальше», — советовал один из комментаторов. Другая пользовательница отметила, что это «тревожный звоночек» для любых отношений, тем более еще до личного знакомства.

В июле пользовательница Reddit рассказала, что в грубой форме отвергла назойливого фитнес-тренера, который пытался пригласить ее на свидание. За это ее лишили права посещать спортзал.

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