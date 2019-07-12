Люди рассказали о самых неприятных случаях «френдзоны»

Пользователи социальной сети Twitter рассказали о своих самых неприятных случаях «френдзоны» — когда их отношения долгое время оставались дружескими, хотя они рассчитывали на романтические.

Юзеры откликнулись на предложение A_Kapustin, который первым поделился неприятной историей. «Я как-то приехал к бывшей, с которой мы остались друзьями по ее инициативе, и зачем-то помогал ей выбрать, в каком нижнем белье ей пойти на свидание. Помог и поехал обратно домой», — написал он.

Пользователь RCalrussian поведал, как несколько раз гулял с девушкой и однажды они задержались допоздна, из-за чего она попросила переночевать у него. «Спали в одной кровати, она в нижнем белье, я не мог заснуть, не спал всю ночь, пульс 120. Утром сказал ей, что она мне нравится, а она сказала, что не ищет отношений и что читает Библию», — написал он свою историю.

Юзер zdoro_vyak вспомнил, как однажды пригласил девушку в кино, а она пришла с парнем. Пользовательница vottakimya рассказала, как писала курсовую работу парню, который ей нравился, а потом узнала, что в это время он занимался сексом с другой девушкой.

А вот знакомство с девушкой для i_love_savin закончилось просьбой дать денег в долг. По его словам, они около месяца гуляли, обнимались, но не более. «Три дня не общались, потом позвонила и попросила занять ей пятихатку (500 рублей — прим. «Ленты.ру»), по-дружески», — добавил юзер.

Ранее в июле пользователи Twitter рассказали о первых свиданиях, которые оставили у них не самые хорошие впечатления. Многие приводили в пример случаи, когда партнер вызывал у них отвращение.

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