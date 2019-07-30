Девушка отвергла ухаживания своего фитнес-тренера и была изгнана из спортзала

Пользовательница Reddit под ником Gymthrowawayagain рассказала, что в грубой форме отвергла назойливого фитнес-тренера, который пытался пригласить ее на свидание. Комментаторы поддержали и одобрили ее поведение.

26-летняя женщина рассказала, что сотрудник спортзала, куда она ходит, несколько недель навязывал ей свое общество, несмотря на ее вежливые отказы. Позднее он пригласил ее на свидание. Автор поста отказала, уточнив, что замужем, но готова пообщаться с ним по-дружески.

«Его лицо покраснело, и он обвинил меня во лжи, потому что на мне не было кольца», — поделилась она. Женщина объяснила, что они с мужем не носят кольца. «Я повторила, что я счастлива в браке с Х (у него азиатское имя). Как белый человек он утверждал, что может сделать меня счастливее, чем мой азиатский муж», — вспоминала автор.

Поведение ухажера, оскорбившего ее мужа и всех азиатов, разозлило женщину. Она назвала его расистом, иссохшим от принимаемых им стероидов, и уточнила, что никогда даже не думала встречаться с таким человеком, как он. Свидетели этой сцены обвинили ее в невежливости, а сотрудники спортзала лишили ее права посещения. Автор публикации уточнила у пользователей, имела ли она право на такое поведение и корректно ли поступила.

Комментаторы поддержали Gymthrowawayagain, назвав ее поклонника мерзавцем. «Он неоднократно преследовал вас, обвинял в том, что вы лжете», — напомнили они сомневающейся в своем поведении женщине. «Он не просто подонок, он опасен!» — предостерегли они ее. Многие подписчики пришли в ужас от того, что сотрудники спортзала заняли позицию своего работника, а не оскорбленной клиентки. Они назвали их поведение непрофессиональным.

Ранее пользователь Reddit сообщил, что нашел профиль своего отца на сайте гей-знакомств. Он не мог решить, стоит ли ему раскрывать полученную информацию другим членам семьи, и спросил совета у пользователей сети.

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