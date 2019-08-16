Оккупировавшие duty free в Турции россияне улетели домой

Россияне, застрявшие в аэропорту Антальи на 16 часов, вылетели в Санкт-Петербург. Об этом РИА Новости сообщил представитель аэропорта.

Отмечается, что 400 пассажиров улетели рейсом авиакомпании Nordwind. Они ожидали своего самолета с 6:00 16 августа.

Ранее сообщалось, что в терминале аэропорта сложилась критическая ситуация из-за задержки рейса в Россию. Представители авиаперевозчика на связь с пассажирами не вышли и не обеспечили их водой и едой, поэтому россияне массово ринулись в duty free.

Позднее представители турецких властей разрешили россиянам связаться с представителями Nordwind и туроператора «Пегас» по служебным телефонам, также им предоставили паек. Отмечалось, что вылет может отложиться до следующего утра.

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