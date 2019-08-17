В России захотели наградить экипаж еще одного аварийного самолета

Руководство авиакомпании «Ангара» планирует обратиться в Минтранс с просьбой наградить членов экипажа самолета Ан-24, который в конце июня совершил аварийную посадку на севере Бурятии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

В частности, «Ангара» подаст ходатайство о награждении бортпроводника Елены Лапуцкой и второго пилота Сергея Сазонова, которые проявили профессионализм, мужество и героизм во время спасения пассажиров, говорится в сообщении. Высокую квалификацию экипажа во время аварии отмечают и сами пассажиры. Так, по словам жителя Закаменска Евгения Квасова, стюардесса «при ударе самолета отлетела, но сразу вскочила, пошла открывать запасные выходы».

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Также в пресс-службе авиакомпании сообщили, что семьям погибших выплатят компенсацию в размере одного миллиона рублей. О сроках подачи заявления в Минтранс о награждении членов экипажа самолета не сообщается.

27 июня летевший из Улан-Удэ самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Нижнеангарске, вылетел на 100 метров за посадочную полосу, столкнулся со зданием очистных сооружений и загорелся. Погибли пилот и бортмеханик. Спаслись 43 пассажира и два члена экипажа.

Утром 15 августа самолет «Уральских авиалиний» Airbus A321, летевший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлета совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 76 человек. Причиной возгорания двигателей, по предварительным данным, стало попадание в них птиц. Инцидент получил широкий общественный резонанс. Президент России Владимир Путин 16 августа подписал указ о присвоении командиру воздушного судна и второму пилоту звания Героев России. Остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.

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