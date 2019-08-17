Путешествия
 
Последние новости
В дело о покупке лекарства для больного ребенка вмешалась прокуратура
Дорогостоящий новичок «Зенита» вылетел почти на месяц
Российский город оказался первым в мире по загрязнению воздуха
Москвичей предупредили о грозе 
В Госдуме отреагировали на угрозу закрытия «Яндекс.Новостей»
Российский офицер спас семью из горящего дома
В сливе переговоров экипажа аварийно севшего A321 уличили радиолюбителей
Клиент убил официанта за долгое приготовление сэндвича
Норвегия пристыдила российский «Вильнюс»
Новости партнеров

В России захотели наградить экипаж еще одного аварийного самолета

Перейти в «Мою Ленту»

Руководство авиакомпании «Ангара» планирует обратиться в Минтранс с просьбой наградить членов экипажа самолета Ан-24, который в конце июня совершил аварийную посадку на севере Бурятии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

В частности, «Ангара» подаст ходатайство о награждении бортпроводника Елены Лапуцкой и второго пилота Сергея Сазонова, которые проявили профессионализм, мужество и героизм во время спасения пассажиров, говорится в сообщении. Высокую квалификацию экипажа во время аварии отмечают и сами пассажиры. Так, по словам жителя Закаменска Евгения Квасова, стюардесса «при ударе самолета отлетела, но сразу вскочила, пошла открывать запасные выходы».

Также в пресс-службе авиакомпании сообщили, что семьям погибших выплатят компенсацию в размере одного миллиона рублей. О сроках подачи заявления в Минтранс о награждении членов экипажа самолета не сообщается.

27 июня летевший из Улан-Удэ самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Нижнеангарске, вылетел на 100 метров за посадочную полосу, столкнулся со зданием очистных сооружений и загорелся. Погибли пилот и бортмеханик. Спаслись 43 пассажира и два члена экипажа.

Утром 15 августа самолет «Уральских авиалиний» Airbus A321, летевший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлета совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 76 человек. Причиной возгорания двигателей, по предварительным данным, стало попадание в них птиц. Инцидент получил широкий общественный резонанс. Президент России Владимир Путин 16 августа подписал указ о присвоении командиру воздушного судна и второму пилоту звания Героев России. Остальных членов экипажа наградили орденами Мужества.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Определены суммы компенсаций семьям жертв крушения Ан-24
Названа приоритетная версия катастрофы Ан-24
Два человека погибли при посадке самолета в Нижнеангарске
Путешествия
Путешествия13:1316 августа

«Я себя героем нисколько не ощущаю»

Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
12:06Сегодня

Стало известно о расшифровке черных ящиков севшего на поле Airbus

11:50Сегодня

Сотрудница аэропорта обозвала туриста уродом и лишилась работы

09:20Сегодня

Объяснена непопулярность «все включено» на российских курортах

Путешествия00:0516 августа

Сели все

Эти летчики могли умереть, но спасли себя и пассажиров: истории невероятных приземлений
23:5016 августа

Оккупировавшие duty free в Турции россияне улетели домой

22:3016 августа

Употребляющие наркотики туристы испортили отдых британской семье

20:5916 августа

Турция призвала вывезти россиян из-за оккупации duty free и назревающего бунта

Путешествия14:4815 августа
Московская область. Пассажиры у самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский после возгорания двигателя при взлете.

«Мы начали падать, я держался за крест»

Впечатления пассажиров, переживших экстренную посадку на кукурузном поле под Москвой
20:1016 августа

Россиянин захотел разбить иллюминатор головой и сорвал рейс

19:2516 августа

Болгарский спасатель избил российскую туристку

18:3216 августа

Российскую туристку унесла горная река в Таджикистане

Россия
В Госдуме отреагировали на угрозу закрытия «Яндекс.Новостей»
«Я тону! Капец!»
Мощный ливень обрушился на Сочи и превратил улицы в реки
Российский город оказался первым в мире по загрязнению воздуха
«Спаси своего ребенка и сядь в тюрьму. Это как вообще?»
Почему матери тысяч детей в России могут оказаться за решеткой
В дело о покупке лекарства для больного ребенка вмешалась прокуратура
Россиянку решили посадить за покупку лекарства больному сыну
Она пыталась спасти ребенка от страданий и стала фигурантом уголовного дела
Российский офицер спас семью из горящего дома
Все материалы
Мир
Клиент убил официанта за долгое приготовление сэндвича
NEW YORK, NY - JULY 08: A protest group called "Hot Mess" hold up signs of Jeffrey Epstein in front of the Federal courthouse on July 8, 2019 in New York City. According to reports, Epstein will be charged with one count of sex trafficking of minors and one count of conspiracy to engage in sex trafficking of minors. (Photo by Stephanie Keith/Getty Images)Смерть американского богача-педофила в тюрьме стала загадкой
Миллионер Эпштейн дружил с президентами США. Его самоубийство вызывает много вопросов
Во Франции призвали подружиться с Россией раньше США
«Меня били током, а я вся тряслась»
 
США решили задержать иранский танкер
Могут повторить
Европа боится возвращения нацистов. На что способны современные наследники Гитлера?
Испанцы раскритиковали истребитель НАТО за сближение с самолетом Шойгу
Все материалы
Бывший СССР
Порошенко обвинили в выводе с Украины восьми миллиардов долларов
По минскому полю
Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?
На Украине поймали сбежавшего «короля наркоинтернета»
Мовный приговор
Пока Лукашенко говорит о дружбе с Россией, белорусов штрафуют за русский язык
В доме родственника Атамбаева нашли крупную сумму денег
Солдаты без родины
Рижские омоновцы защищали СССР даже после его распада. За это их отдали под трибунал
Пожар в одесском отеле погубил восемь человек
Все материалы
Экономика
Стало известно об отказе Китая от венесуэльской нефти из-за санкций
На износ
Россиянам предложили добавить выходных. Они нашли причину отказаться
Европа напомнила Трампу о причинах торговой войны
Спасение утопающего
Эта компания построила «Титаник». Теперь она идет ко дну, как и ее знаменитый корабль
Китайский танкер сменил имя и уплыл от санкций США
Таксистов в России захотели подвести под новый налог
Альберт ХудоянСесть, чтобы отдать
Как лишиться бизнеса при помощи правовой системы
Все материалы
Силовые структуры
В Крыму осудили случайно запустивших ракету военных
«Звонили ночью и включали похоронный марш»
Ее мать довели до смерти черные риелторы. Теперь россиянка пытается вернуть свое жилье
Россиянин пошел под суд за совершенное 40 лет назад преступление
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Появились подробности стрельбы в Петербурге
«Вопрос решил, бабки получил»
Российский миллионер очень хотел стать чиновником. Эта мечта привела его в тюрьму
В Петербурге произошла перестрелка
Все материалы
Наука и техника
Тихий монстр
В центре Млечного Пути произошел мощный взрыв. Чем это грозит?
Норвегия пристыдила российский «Вильнюс»
Портрет американского солдата вместе с молодой девушкой. Предположительно, Франция, 1945 год.Воины Дяди Сэма
Чем занимались солдаты США в Европе, пока русские штурмовали Берлин
«Кинжал» захотели «приземлить» из-за США
Партнерский материал
Взяли в свои руки
Они снимают фильмы на обычный телефон. За это можно получить «Оскар»
Первых жертв НАТО из-за войны с Россией назвали в США
Буря в воде
Что испытывали на военном полигоне в Северодвинске, где погибли семь человек
Все материалы
Спорт
Дорогостоящий новичок «Зенита» вылетел почти на месяц
Американская гимнастка Дорис Фукс и советский боксер Борис Никоноров«Роман между Востоком и Западом»
Их свела Олимпиада и разлучил КГБ. История любви боксера из СССР и гимнастки из США
Чемпион UFC описал сумасшедшее общение с Нурмагомедовым
Дьяволы в волчьем логове
МЮ — «Вулверхэмптон», «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: чем интересен второй тур АПЛ
Семак запретил «Зениту» продавать своего футболиста
«Я ненавижу проигрывать»
На что стоит поставить деньги во втором туре АПЛ
Российский клуб оставили без стадиона чемпионата мира
Все материалы
Культура
Netflix покажет Элвиса Пресли в роли шпиона
Слева направо: Анатолий Абрамович, Леонид Никольский, Андрей Зализняк. 1951 год «Мой патриотизм другим патриотам не понравился бы»
Каким запомнили академика, объяснившего русский язык от бересты до мата
Умер актер Питер Фонда
Вы его даже не представляете
 
Назвавший протестующих «щенками» Пригожин объяснился
AbelleСигнал принят
Диджей года, польский вуду-дэнсхолл, техно, арфа и хардкор: кого слушать на Signal
Умерла писательница Пол Маршалл
Все материалы
Интернет и СМИ
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
«Девочки сутками тычут своей кулебякой в камеру»
Монологи российских вебкам-моделей. Кто они и что заставило их раздеваться на камеру?
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
«Не давать бабам денег! Вообще не давать!»
Отказ от брака и секс по талонам — чего хотят мужские движения в России
Сотни тысяч паролей пользователей сети оказались взломаны
Идущие сквозь миры
На этих снимках фантазия лучших фотографов мира переплетается с реальностью
На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру
Все материалы
Ценности
Бритни Спирс похвасталась ценой туфель и опозорилась
До потери сознания
Зачем мужчины и женщины веками пытались казаться тоньше, чем на самом деле
50-летняя модель показала фигуру на съемке в бикини
Папины дочки
Как живут наследницы постсоветских правителей и что их роднит с детьми Сталина и Брежнева
Эмили Ратаковски прорекламировала нижнее белье топлес
С узлом на шее
Зачем мужчины однажды надели галстук и почему продолжают его носить
Меган Маркл вновь «проиграла» Кейт Миддлтон
Все материалы
Путешествия
Стало известно о расшифровке черных ящиков севшего на поле Airbus
«Я себя героем нисколько не ощущаю»
Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
Сотрудница аэропорта обозвала туриста уродом и лишилась работы
Сели все
Эти летчики могли умереть, но спасли себя и пассажиров: истории невероятных приземлений
Объяснена непопулярность «все включено» на российских курортах
Московская область. Пассажиры у самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский после возгорания двигателя при взлете. «Мы начали падать, я держался за крест»
Впечатления пассажиров, переживших экстренную посадку на кукурузном поле под Москвой
Оккупировавшие duty free в Турции россияне улетели домой
Все материалы
Из жизни
Небольшое пятно над губой женщины оказалось признаком смертельной болезни
«Я видел все»
Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
Мужчина перерыл тонны отбросов ради билетов на концерт любимого певца
Дети ночи
Этих людей убивают лучи солнца. Они прячутся от света и выходят на улицу после заката
Строитель попал под сломанную бетономешалку и лишился ноги
«Целый месяц я вообще солнца не видел»
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Злой носорог пустился в погоню за туристами
Все материалы
Самая крутая «Приора» в России
Видео: как из «Лады» сделать автомобиль, которым можно гордиться?
Как белорусы собирают китайские автомобили Geely для России
Завод «Белджи»: немецкие роботы и перья страуса Эму
10 внедорожников, которые заткнут за пояс суперкары
1000-сильный броневик Rezvani и Qashqai с «максималкой» в 382 км/ч
Почему мы едем смотреть гонку Russian Endurance Challenge
Соревнования на выносливость с прототипами и машинами класса GT — и всё это в Подмосковье
Появилась первая фотография самого красивого McLaren
Kia превратит Rio в полноценный кроссовер
Infiniti анонсировала новую глобальную модель
Все материалы
Дом
Особняк миллиардера-педофила стал достопримечательностью Нью-Йорка
Божья воля
В Москве строят сотни храмов, несмотря на гнев жителей. Кому это выгодно?
Назван самый непопулярный город России
Сносят крышу
Как выглядят лучшие дома планеты
Россиян задумали расселить по съемным квартирам
Горящая земля
Россияне бегут из этого города, бросая свое жилье. Их квартиры никто не купит
Спрос на московские новостройки обвалился
Все материалы
Нацпроекты
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
В российском городе на месте троллейбусного парка захотели построить школу
Российским ученым помогут развивать энергосистемы будущего
Все материалы