«Челси» упустил победу над «Лестером» в матче АПЛ

Лондонский «Челси» на своем поле сыграл вничью с «Лестером» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 1:1. Счет в матче на седьмой минуте открыл полузащитник хозяев Мэйсон Маунт. Равенство восстановил хавбек «лис» Онинье Ндиди на 65-й минуте.

В следующем туре «Челси» на выезде сыграет с «Норвичем» 24 августа. «Лестер» в тот же день на выезде встретится с «Шеффилдом».

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