«Ленинград» и Линда выступили на Live Fest Summer в Сочи

В рамках второго дня фестиваля Live Fest Summer 2019 в Сочи выступили группа «Ленинград», Линда и The Hatters, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Ленинград», ставшая хедлайнером дня, выступала в течение часа. Линда также подготовила часовой музыкальный сет, в который вошли ее главные хиты. Помимо них выступили The Hatters и PIZZA, а также CYGO, Panda E и Звонкий.

Спортивным амбассадором Live Fest Summer 2019 стала российская синхронистка, олимпийская чемпионка Мария Шурочкина.

В этом году фестиваль проходит на горной площадке высотой 960 метров над уровнем моря. В зоне проведения мероприятия расположены палаточный городок, круглосуточный фуд-корт, дизайнерский маркет, развлекательные зоны и спортивная площадка.

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