Шарапова заменит Серену Уильямс

Российская теннисистка Мария Шарапова заменит американку Серену Уильямс на выставочном турнире The Greenbrier Champions Tennis Classic. Об этом Шарапова сообщила в своем Twitter.

«Решила сказать, как я рада участвовать в Greenbrier. У меня по расписанию смешанные пары 13 сентября. Уж не знаю, как мне удалось заслужить приглашение, но посмотрим, что из этого выйдет. Еще матч в одиночном разряде 14 сентября. Мне не терпится со всеми там увидеться, слышала много восторженных отзывов об этом мероприятии», — написала россиянка.

Выставочный турнир в американском Гринбрире пройдет с 13 по 14 сентября. Уильямс не сможет принять участие в соревнованиях из-за травмы, полученной на турнире в Торонто. Спортсменка снялась по ходу финального матча против канадки Бьянки Андрееску.

6 августа был опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира. В десятку лучших вошли исключительно теннисистки. Уильямс возглавила список, ее годовой доход составил 29,2 миллиона долларов. Шарапова заработала семь миллионов долларов и расположилась на седьмой позиции.

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