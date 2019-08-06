Названа самая высокооплачиваемая спортсменка мира

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира в 2019 году. Список возглавила американская теннисистка Серена Уильямс.

По оценке издания, Уильямс заработала в общей сложности 29,2 миллиона долларов, из них призовые за участие в турнирах составили 4,2 миллиона, а доход от спонсорских контрактов — 25 миллионов. Второе место заняла японская теннисистка Наоми Осака, получившая 24,3 миллиона долларов (призовые — 8,3, контракты — 16). Третьей стала их коллега Анжелик Кербер, заработавшая 11,8 миллиона (5,3+6,5).

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В десятку лучших вошли исключительно теннисистки. Лучшей из россиянок стала Мария Шарапова, доход которой составил семь миллионов долларов (1+6). Она заняла седьмое место.

В прошлом году лидером рейтинга также оказалась Серена Уильямс. Ее заработок тогда оценили в 18,1 миллиона долларов.

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