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Названо время почти полного уничтожения Земли

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Международная группа астрономов определила точное время миграции газовых гигантов в Солнечной системе, которая произошла примерно 4,48 миллиарда лет назад. Это указывает на то, что бомбардировка Земли астероидами и протопланетами, которая расплавила и стерилизовала всю планету, могла закончиться быстрее, чем предполагали результаты предыдущих исследований. Об этом сообщает издание Science Alert.

Ученые создали модель миграции планет, проанализировав химический состав древних астероидов и лунных камней. Прошлая попытка датировки была сделана на основе лунных камней, собранных во время миссии «Аполлон», и результат оказался равен 3,9 миллиарда лет назад. Однако эти данные могли быть искажены поздними столкновениями метеоритов с Луной. Если же учесть все сохранившиеся метеориты, упавшие на Землю, то окончание тяжелой бомбардировки приходится на 4,48 миллиарда лет назад.

Постоянное падение метеоритов и астероидов на Землю было вызвано перестройкой Солнечной системы. Юпитер и Сатурн мигрировали ближе к Солнцу, а Уран и Нептун, наоборот, отдалились. В результате возникло большое количество комет, астероидов и протопланет. Считается, что Земля образовалась 4,56 миллиарда лет назад, поэтому первые сто миллионов лет назад она находилась в расплавленном виде из-за бомбардировок и не имела условий для появления жизни. Только 4,4 миллиарда лет назад некоторые микробы уже могли жить в изолированных экосистемах.

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