На Марсе нашли признаки чудовищной катастрофы

Международная группа ученых обнаружили признаки гигантского цунами, которое случилось на Марсе миллиарды лет назад при падении астероида. Из-за столкновения с небесным телом возник марсианский кратер Ломоносова. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Планетологи обнаружили геологические образования, которые по своей структуре напоминают аналогичные структуры, образующиеся на Земле из-за крупных волн, вызванные падением метеоритов. В поздний гесперийский период (около двух миллиардов лет назад по марсианской геохронологической шкале) в океаны, существовавшие в то время на Красной планете, падали небесные тела, вызвавшие мегацунами. В свою очередь, волны сформировали береговую линию на северо-западе Аравийской земли.

Ориентация связанных с цунами геологических образований свидетельствует, что ударный кратер, находящийся на месте источника волн, должен был находиться к северу от Аравийской земли. Ученые проанализировали десять кратеров, но только кратер Ломоносов диаметром 120 километров имел признаки, свойственные для морского кратера. Его возраст совпадает с возрастом геологических структур, который оценивается в три миллиарда лет.

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