На Земле обнаружили новый гигантский кратер

Ученые Оксфордского и Абердинского университета обнаружили древний ударный кратер, который был оставлен крупнейшим астероидом, когда-либо падавшим на Британию. Он находится на морском дне между Шотландией и Внешними Гебридскими островами. Об этом сообщает издание The Guardian.

Исследователи нашли следы столкновения по кристаллам кварца в Stac Fada Member — в красноватом скальном слое толщиной 10-15 метров из песчаника, датированном мезопротерозоем (1,6-1 миллиард лет назад). Это геологическое образование находится в окрестностях деревни Стоер в Шотландии. Также был выявлен высокий уровень платины и палладия, что характерно для метеоритов.

Местоположение самого кратера ученые выявили по географическому распределению пыли и камней, выброшенных в результате удара, а также по ориентации намагниченности по отношению к осям кристаллов расплавленных пород, сформировавшихся при столкновении.

По расчетам, катаклизм произошел 1,2 миллиарда лет назад, при этом скорость небесного тела составила 60 тысяч километров в час. В результате образовался кратер шириной 14-20 километров. Сейчас след от падения астероида находится на глубине 200 метров и скрыт морскими отложениями.

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