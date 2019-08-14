Раскрыта главная причина появления жизни

Ученые Тюбингенского университета в Германии и Нантского университета во Франции выяснили, что важную роль в появлении жизни на Земле сыграли метеориты, которые прилетели из отдаленных мест Солнечной системы. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи измерили содержание изотопов селена в породах, которые образовались при излиянии магмы на поверхность Земли. Сходство изотопного состава у земных пород и метеоритов указывает на космическое происхождение самого селена, воды и других необходимых для поддержания жизни веществ. По словам ученых, обнаруженные изотопы могли попасть в состав мантии лишь после формирования ядра и Луны (3,9-4,5 миллиарда лет назад).

Ранее считалось, что метеориты, которые сделали вклад в формирование современного состава мантии Земли, происходили из внутренней области Солнечной системы. Однако содержание изотопов соответствовало углистым хондритам, которые встречаются за орбитой Юпитера. По расчетам, эти небесные тела стали источником 60 процентов всей воды на Земле, то есть, падение метеоритов на планету стало единственной причиной образования океанов и условий для развития жизни.

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