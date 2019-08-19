Турчак предложил президенту наградить бортпроводницу потерпевшего аварию Ан-24

Заместитель председателя Совета федерации и секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой наградить бортпроводницу севшего в Нижнеангарске в июне из-за аварии Ан-24, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

«Геройский поступок бортпроводницы самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" Елены Лапуцкой, которая спасла из горящего самолета 43 пассажира, рискуя собственной жизнью и имея серьезные травмы, достоин награды. Безусловно, такие случаи необходимо отмечать на государственном уровне», — цитирует пресс-служба «Единой России» слова политика.

Утром 27 июня 2019 года у пассажирского Ан-24 компании «Ангара» в полете отказал один из двигателей и самолет вынужден был совершить аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Бортпроводница Елена Лапуцкая в одиночку сумела быстро открыть аварийные двери и помогла людям выбраться из салона. Благодаря этому, никто из 43 пассажиров не погиб. В результате инцидента всего восемь человек попали в больницу. Командир корабля и бортмеханик погибли сразу, второй пилот покинул самолет через аварийный люк горящей кабины.

Секретарь генсовета партии также пожелал Елене Лапуцкой «скорейшего выздоровления и возвращения в профессию».