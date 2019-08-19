После драки в московском СИЗО арестант попал в реанимацию

В московском СИЗО «Бутырка» в результате разборок между заключенными пострадал один человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Во время драки 47-летнего арестанта ударили в глаз самодельным пластмассовым ножом. Мужчину экстренно госпитализировали. Врачи несколько часов извлекали нож из пострадавшего. Сейчас мужчина находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

12 августа сообщалось, что бывший киллер банды «Тверские волки» Александр Агеев, сознавшийся в участии в убийстве Михаила Круга, до смерти забил сокамерника по приказу администрации колонии «Полярная сова». Его жертвой стал Валерий Захаркин, известный жалобщик, побывавший в трех колониях со страшной репутацией — в «Вологодском пятаке», «Белом лебеде» и «Полярной сове».

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