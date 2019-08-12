Начальник изолятора проглядел ножовку у арестанта и получил дело из-за побега

В Ростовской области задержали начальника изолятора временного содержания (ИВС) отдела МВД России по Миллеровскому району по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным СКР, полицейского известили о том, что подозреваемый в убийстве мужчины из ближнего зарубежья Данила Иванов держит в камере ножовочное полотно по металлу и планирует побег из изолятора. Однако начальник ИВС никак не отреагировал на полученную информацию.

Не были организованы обыски арестованного, его камеры, а также досмотр личных вещей. Кроме того, начальник ИВС разрешил заключенному пользоваться мобильным телефоном.

9 августа сообщалось, что Иванов распилил решетку камеры тем самым ножовочным полотном и совершил побег из ИВС. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 313 УК РФ («Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из под стражи»), а в отношении начальника изолятора — по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Вскоре Иванова задержали. После этого начальника ИВС отстранили от исполнения служебных обязанностей и уволили из правоохранительных органов по отрицательным мотивам, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД России. Кроме того, решается вопрос о его заключении в СИЗО.

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