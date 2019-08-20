Премьер-министр Эстонии рассказал о недостатках независимости

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас поздравил жителей страны с Днем восстановления независимости и рассказал об ее преимуществах и недостатках. Соответствующее видеообращение размещено на официальной странице политика в Facebook.

Подчеркнув, что 28 лет назад депутаты Верховного совета Эстонской ССР «сказали свое исторические слово в поддержку восстановления независимости», Ратас отметил, что граждане страны до сих пор задаются вопросом, «живут ли они теперь в той Эстонии, которую представляли себе в те переломные годы». Эстонский премьер напомнил, что похожим вопросом он сам не так давно задавался в соцсетях, после чего перечислил ответы своих подписчиков.

Как замечает Ратас, независимость дала жителям Эстонии возможность «свободно мыслить, высказываться и путешествовать по миру». Кроме того, жители страны «гордятся эстонской природой и певческими праздниками», «ценят экологически чистую еду и певучий язык».

Говоря о минусах обретения независимости, Ратас назвал «ограниченность в средствах в старости, ссоры по пустякам и недостаток общественной солидарности». Он выразил надежду, что поводов для расстройства у эстонцев с каждым годом будет меньше.

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Ранее эстонский лидер высказался за предоставление гражданства всем лицам, проживавшим в стране на момент восстановления независимости государства. Он также заявил, что стремится к тому, чтобы все 1,3 миллиона населения Эстонии были «нашими людьми».

20 августа 1991 года Верховный Совет Эстонской ССР принял постановление «О восстановлении независимости». Тогда же было принято решение о создании Конституционной ассамблеи для разработки Основного закона Эстонии.

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