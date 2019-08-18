Главу эстонских националистов обвинили в подражании спецслужбам Сталина

Бывшие министры внутренних дел Эстонии направили обращение к нынешнему главе МВД страны, руководителю правящей националистической «Консервативной народной партии» Марту Хельме с просьбой покинуть свой пост. Об этом сообщает ERR.

Поводом для обращения стал скандал с увольнением директора департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера. Министр финансов, сын Марта Хельме Мартин подготовил документы об отставке главы ведомства, когда исполнял обязанности отца в его отсутствие. Сам Вахер отказался покидать пост и указал, что его отставку может согласовывать только правительство, и никаких разговоров об увольнении с ним не проводили.

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«К сожалению, вы также не осудили это поведение. Напротив, вы стали его оправдывать и защищать», — указывают авторы обращения. «Попытка заставить уйти в отставку главу полиции и пограничной службы, используя методы немецких или советских следственных органов 1930-х годов (в этот временной период СССР возглавлял Иосиф Сталин, в Германии сформировалось правительство Третьего рейха под руководством Адольфа Гитлера — прим. «Ленты.ру»), неприемлема», — добавили бывшие министры.

Хельме-старший уже ответил на обращение и подчеркнул, что не собирается покидать пост главы МВД, так как не видит ничего предосудительного в необходимости формировать свою команду.

«Консервативная народная партия» (EKRE) пришла к власти в Эстонии весной 2019 года. Она отличается категоричной националистической риторикой. В частности, она выступает против мигрантов. Другие политические силы, в том числе сторонники президента Керсти Кальюлайд, называют «народников» «экстремистами и маргиналами».

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