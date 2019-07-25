Эстонское правительство разругалось из-за сравнения Евросоюза с СССР

Министры эстонского правительства вступили в спор после того, как глава МВД Март Хельме сравнил СССР и Евросоюз. Об этом пишет EADaily.

Скандал разгорелся после того, как министр внутренних дел написал новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону поздравительное письмо, где поддержал стремление Лондона покинуть ЕС. В письме он сообщил, что Эстония знает, каково это — выходить из союза, членом которого страна не хочет быть, намекая на СССР, и предложил «поделиться опытом, который Восточная Европа может предложить в восстановлении суверенитета».

После этого вице-канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Матти Маазикас с помощью Twitter публично обратился к главе МИД Урмасу Рейнсалу и премьер-министру Юри Ратасу с требованием пояснить это высказывание Марта Хельме. «Член кабинета министров Эстонии сравнивает Европейский союз с Советским Союзом. Нашим дипломатам все сложнее утверждать, что политика не изменилась», — написал он.

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После этого с критикой слов главы МВД выступил глава правительства. По словам Ратаса, сравнения СССР и ЕС являются «искусственными и неправильными», и у Эстонии нет оснований для их поиска. Он заверил, что Таллин привержен проведению последовательной внешней политики, которая связана с членством страны в ЕС и НАТО.

По его словам, это членство соответствует национальным интересам страны, защита которых прописана в коалиционном договоре. Ратас утверждает, что в Эстонии нет политических сил, которые поставили бы под вопрос членство страны в ЕС, и призвал Хельме и других членов Консервативной народной партии (EKRE) воздержаться от подобных высказываний.

На заявление главы правительства ответил сын Марта Хельме и министр финансов Эстонии Мартин Хельме, который отметил, что в сравнении его родителя нет ничего неуместного, потому что «в обоих союзах выход объявлен немыслимым», а «у власти могут быть только сторонники правильной (левой) идеологии».

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