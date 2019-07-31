Эстонских националистов обвинили в обслуживании интересов Путина

Депутат эстонского парламента Кристен Михал из «Партии реформ» раскритиковал министра внутренних дел от националистической Консервативной народной партии (EKRE) Марта Хельме за интервью российскому СМИ Baltnews.ee. Об этом сообщает Delfi.

По мнению Михала, политики, дающие интервью российским изданиям, обслуживают интересы ближайшего окружения президента России Владимира Путина и российских силовых структур.

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«Они не служат интересам эстонского народа, экономического развития и даже интересам избирателей. Сравнение Хельме, в котором он ставит в один ряд эстонскую журналистику и прокремлевские пропагандистские конторы, является постыдным и раздутым», — считает политик.

Он отметил, что выступления таких «полезных» деятелей, как Хельме, используются для создания впечатления об Эстонии как о государстве, которое хочет иметь хорошие отношения с Россией, но ей мешают в этом некоторые внутриполитические силы.

Михал уверен, что министр «выставил дураком себя и весь эстонский народ». «То, что сделал Хельме, выгодно лишь разного рода кремлевским пропагандистским службам. Тамошние руководящие тролли смогут сформировать из озвученных мыслей нарратив, будто Эстонии без России плохо и она ждет партнерства с востока. Как восхода солнца», — резюмирует политик.

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Ранее Хельме заявил в интервью, что желает продолжения курса, направленного на возобновление диалога с Россией. «Я не исключил бы возможности встретиться с российским министром внутренних дел и обсудил бы, как можно расширить и углубить наши двусторонние отношения», — сообщил он.

Он также выразил мнение, что сейчас отношения между двумя странами развиваются по инерции, заданной советским периодом, однако с каждым новым поколением они будут все более нормализовываться.

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