Русскоязычный мэр Таллина объяснил альянс с националистами

Мэр Таллина Михаил Кылварт объяснил причины коалиции его Центристской партии с ультраправыми Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) и партией «Отечество» (Isamaa). Об этом он рассказал в интервью изданию Baltnews.

Подобное решение он объяснил желанием сохранить в стране систему русскоязычного образования.

«Это была единственная возможность сохранить в Эстонии образование на русском языке. Подчеркну — единственная! Войди мы в коалицию с реформистами или, что еще хуже, останься в оппозиции — шанс сохранить русские школы был бы равен нулю», — считает политик.

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Глава города заявил, что надеется на смягчение риторики EKRE. По его мнению, представители этой партии не понимают, что правительство должно работать на благо всех жителей, вне зависимости от национальности и политических предпочтений. «Надо понимать, что правительственная коалиция никогда не бывает браком по любви», — подчеркнул он.

Кылварт был избран новым мэром Таллина в апреле 2019 года. Его кандидатуру поддержали 45 депутатов городского собрания из 70. Его отец — эстонец, мать — кореянка. Своим родным языком политик называет русский.

Почти 30 процентов жителей Эстонии считают русский язык своим родным. Русскоязычное население проживает практически во всех регионах Эстонии, однако наиболее высока их концентрация на северо-востоке страны и на юго-востоке Таллина. На данный момент в Эстонии работают 74 русские школы, где можно получить образование частично на русском языке. Число предметов, преподаваемых в таких школах на русском языке, не превышает 60 процентов.

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