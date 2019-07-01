Мэр Таллина поддержал образование на русском языке

Мэр Таллина Михаил Кылварт поддержал сохранение в Эстонии школьного образования на русском языке. Свое мнение он высказал в беседе с корреспондентом ТАСС.

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«Школа — это не только часть системы образования, но и часть культуры. Русские люди являются частью эстонского общества и государства, и их культура обогащает наше общество, а значит, ее нужно сохранить. Как необходимо сохранить и школьное образование на русском языке», — заявил он.

При этом Кылварт считает, что необходимо повышать уровень преподавания эстонского в русскоязычных учебных заведениях. По его словам, в этом вопросе видна позитивная динамика, которая является примером взаимной интеграции. Мэр заявил, что город «продолжит придерживаться принципа свободного выбора модели и языка обучения».

Кылварт был избран новым мэром Таллина в апреле 2019 года. Его кандидатуру поддержало 45 депутатов городского собрания из 70. Его отец — эстонец, мать — кореянка. Своим родным языком политик называет русский.

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Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд уже выступала за ликвидацию двуязычной системы образования, объясняя свою позицию тем, что преподавание русского языка в школах страны «представляет угрозу эстонскому языку и культуре». Президент считает, что все политические силы страны едины в своем мнении касательно будущего системы образования в Эстонии, и отказ от русскоязычных школ позволит перестать делить население страны «на две общины».

Почти 30 процентов жителей Эстонии считают русский язык своим родным. Русскоязычное население проживает практически во всех регионах Эстонии, однако наиболее высока их концентрация на северо-востоке страны и на юго-востоке Таллина. На данный момент в Эстонии работают 74 русские школы, где можно получить образование частично на русском языке. Число предметов, преподаваемых в таких школах на русском языке, не превышает 60 процентов.

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