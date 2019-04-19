Президент Эстонии рассказала о желании русских детей учить эстонский

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что русскоязычное население страны не настаивает на сохранении русских школ и стремится к получению образования на эстонском языке. Интервью с главой прибалтийского государства опубликовано на сайте газеты «Коммерсантъ».

По ее словам, русскоязычные жители страны стремятся отправлять своих детей в школы и детские сады, где преподавание ведется на эстонском языке, и с их стороны нет стремления к сохранению двуязычной системы образования.

Кальюлайд пообещала, что правительство приложит усилия для того, чтобы у каждого ребенка в стране была «возможность по выходу из детского сада попасть в эстонскую школу». Систему двуязычного образования она считает излишней и не видит поводов для ее сохранения.

Аргументируя свою позицию, Кальюлайд указывает также и на экономический фактор: «Эстония тратит семь процентов ВВП на образование. Это надо ценить. Это крайне высокий процент. Двуязычность образования, без сомнения, вносит свой вклад в то, что этот показатель столь велик». По ее словам, правительство Эстонии рассмотрело бы вариант сохранения русских школ, если бы страна «была богаче, как Финляндия».

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Ранее Кальюлайд уже выступала за ликвидацию двуязычной системы образования, объясняя свою позицию тем, что преподавание русского языка в школах страны «представляет угрозу эстонскому языку и культуре». Президент считает, что все политические силы страны едины в своем мнении касательно будущего системы образования в Эстонии, и отказ от русскоязычных школ позволит перестать делить население страны «на две общины».

Почти 30 процентов жителей Эстонии считают русский язык своим родным. Русскоязычное население проживает практически во всех регионах Эстонии, однако наиболее высока их концентрация на северо-востоке страны и на юго-востоке Таллина. На данный момент в Эстонии работают 74 русские школы, где можно получить образование частично на русском языке. Число предметов, преподаваемых в таких школах на русском языке, не превышает 60 процентов.

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