Умер один из богатейших людей Дании Ларс Ларсен

Датский миллиардер и основатель мебельного ретейлера Jysk Ларс Ларсен скончался на 72 году жизни. Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы все будем скучать по нему, и в скорби от нашей большой утраты мы продолжим прилагать все усилия, чтобы продолжать его дело всей его жизни», — рассказал сын бизнесмена 47-летний Якоб Брунсборг.

В июне Ларсен покинул пост председателя правления Jysk из-за диагностированного рака печени. После этого компанию возглавил его сын.

Ларсен открыл бизнес в 1979 году. К 2019-му Jysk превратился в крупнейшего мебельного ретейлера Дании с более 2800 магазинами бренда в 52 странах. Компанию Ларсена также называют главным конкурентом шведской IKEA. В том же году Forbes оценил состояние предпринимателя в 4,4 миллиарда долларов, что поставило его на 7-е место в рейтинге богатейших людей Дании и на 424-е — мира.

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