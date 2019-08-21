Организатор крупнейшей аферы с экопродуктами покончил с собой

В США покончил с собой организатор крупнейшей в истории страны аферы с экологически чистыми продуктами Рэнди Констант. Об этом сообщает Associated Press.

16 августа 60-летний фермер был приговорен к 10 годам тюрьмы. При этом суд разрешил Константу самостоятельно явиться в тюрьму с отсрочкой в несколько недель, поскольку обвиняемый не рассматривался как опасный для общества или склонный к побегу преступник.

Следователи доказали, что Констант продавал свою кукурузу и зерно, утверждая, что они были сертифицированы как экологически чистые. При этом он обрабатывал поля стандартным способом, включая применение химических пестицидов.

Таким образом он реализовал до 7 процентов кукурузы и 8 процентов соевых бобов, выращенных в США в 2016 году и помеченных как экологически чистая продукция. В целом, с 2010 по 2017 год он продал более 11,5 миллиона бушелей зерна, этого достаточно, чтобы заполнить примерно 3600 вагонов.

10 августа в американской тюрьме нашли тело миллионера Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле несовершеннолетними секс-рабами. Вскрытие подтвердило, что Эпштейн умер в результате самоубийства. В то же время судмедэксперты обнаружили свидетельства того, что жертву могли задушить.

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