Получавший миллионы в «Анжи» игрок за два года в России выучил слово «зарплата»

Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич описал общение с бывшим форвардом «Анжи» Самюэлем Это'О, игравшим в махачкалинском клубе с 2011-го по 2013 год. Слова футболиста приводит «Чемпионат.com».

Джорджевич и Это'О пересеклись в итальянской «Сампдории» во второй половине сезона-2014/2015. Черногорец вспомнил, как подошел к игроку и спросил, помнит ли он что-то на русском, а тот ответил: «Зарплата». В целом же Джорджевич описал камерунца как общительного и интересного человека, однако другом назвать его не смог.

Джорджевич с 2012 года был игроком «Зенита» и шесть раз отправлялся в аренду. 12 августа «Локомотив» объявил о покупке нападающего.

Это'О, по различным оценкам, в Махачкале зарабатывал почти 20 миллионов евро в год. Также футболист выступал за такие команды, как мадридский «Реал», каталонская «Барселона», миланский «Интер». Сейчас камерунец числится в составе клуба «Катар СК».

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