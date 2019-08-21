Дагестанский историк ответил Кадырову за имама Шамиля

Председатель Дагестанского историко-географического общества Зураб Гаджиев ответил главе Чечни Рамзану Кадырову на вопросы об имаме Шамиле. Запись его выступления опубликована на YouTube.

Гаджиев отметил, что сначала ждал, пока кто-то из старших коллег «утолит познавательные потребности политика», однако многие из них отмолчались. Поэтому он принял на себя ответственность «впредь отвечать по всем вопросам и нападкам по нашей общей истории».

Видео состоит из отрывков трансляций Кадырова и комментариев Гаджиева. Так историк отвечает на высказывание главы Чечни о том, что он спросил бы у имама Шамиля, почему тот не остался в Чечне или Дагестане, а уехал в Калугу. По словам Гаджиева, имама Шамиля направили в Санкт-Петербург и император, обещавший отпустить его с семьей в Мекку, определил ему местом проживания Калугу. Историк отмечает, что такое решение было принято, чтобы избежать восстаний сторонников прежних династий.

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Кроме того, Гаджиев объяснил, что имам Шамиль не остался в Чеченской Республике, так как Чеченская автономная область была образована 30 ноября 1922 года, статус республики она приобрела в декабре 1936-го. «По очевидным причинам имама Шамиль не мог там находиться. Надеюсь, я сумел ответить за имама на тревожившие вас вопросы», — сказал историк.

Гаджиев также опроверг высказывание Кадырова о том, что дагестанцы воевали против Шамиля, предлагали за его голову большие деньги и выгнали имама из республики. Он отметил, что тот находился в Чечне, потому что на этой территории боевые действия происходили более динамично. Историк также заявил, что имам Шамиль принес ислам и довершил исламизацию высокогорных обществ, которые, не став мусульманами, могли оказаться за пределами чеченской нации.

7 августа агентство «Чечня сегодня» опубликовало интервью с Кадыровым, в котором он заявил об ответственности имама Шамиля за снижение численности чеченского народа и обвинил его в терроре против Чечни и ее жителей. Его слова вызвали широкий общественный резонанс: на них отреагировал муфтият Дагестана, а также известные выходцы из этой республики, в том числе чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Позже был опубликован ролик, на котором Кадыров, обращаясь к дагестанским общественным деятелям по видеосвязи, объясняет, что не говорил такого и что его слова были неверно интерпретированы журналистами.

Шамиль был третьим имамом Дагестана с 1834-го по 1859 год. В 1840-м он решил объединить горцев Западного Дагестана и Чечни и стать также имамом Чечни. С 1840-го воевал с царской армией, пока не попал в плен в 1859-м во время взятия аула Гуниб в Дагестане. Шамиль считается национальным героем народов Северного Кавказа.

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