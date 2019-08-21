Появились подробности о захвате россиян пиратами

Трое граждан России, захваченные пиратами у берегов Камеруна, живы и здоровы. Об этом сообщили в российском посольстве в стране, передает РИА Новости.

В дипмиссии отметили, что пираты — нигерийцы, поэтому моряков, предположительно, удерживают на территории Нигерии. «Их здоровье оценивается как удовлетворительное», — отметили дипломаты.

Сейчас специальная группа экстренного реагирования ведет переговоры о выкупе всех похищенных моряков, уже было достигнуто соглашение о доставке им еды и медикаментов. В посольстве отметили, что переговоры ведет компания-судовладелец, они могут длиться до двух недель. При этом данные о выкупе не разглашаются в интересах безопасности россиян.

Россия также проверяет информацию о захвате пиратами греческого балкера Victory C, с которого похитили девятерых моряков. Данных о гражданах России на борту нет, добавили в посольстве.

О захвате россиян в плен стало известно 16 августа. Днем ранее пираты напали на грузовое судно «Мармалайта» в районе порта Дуала у берегов Камеруна. В общей сложности в плен захватили восемь членов экипажа: четырех филиппинцев, украинца и старшего помощника из Санкт-Петербурга, капитана из Владивостока и старшего механика из Мурманска. Первоначально сообщалось, что оно принадлежит датской компании, позднее стало известно, что судовладелец — немецкая MarConsult Schiffahrt.

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