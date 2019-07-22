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Пираты напали на судно и украли у моряков обувь

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Пираты напали в понедельник, 22 июля, на грузовое судно из Южной Кореи. Об этом сообщили в Министерстве океанов и рыболовства страны, передает «Ёнхап».

Инцидент произошел примерно в 180 километрах от Сингапурского пролива. Пираты рано утром напали с огнестрельным и другим оружием на судно CK Bluebell, идущее под флагом Южной Кореи. Всего злоумышленников было семеро, они орудовали на борту около получаса.

Как отмечается, пираты поживились примерно 13 тысячами долларов, которые были у экипажа. Кроме того, они забрали некоторые личные вещи, в том числе мобильные телефоны, одежду и обувь. В результате атаки жертв нет, однако некоторые из 22 моряков получили незначительные травмы вроде ушибов во время противостояния нападавшим.

В министерстве отметили, что обычно грузовые суда следуют со скоростью ниже 15 узлов (почти 28 километров в час). При этом пираты догнали судно на быстроходной лодке, которая плыла гораздо быстрее.

CK Bluebell следует в южнокорейский Инчхон из Бразилии. Несмотря на нападение он продолжил свой путь. После произошедшего все корейские суда в регионе были оповещены, экипажи попросили быть начеку.

Reuters отмечает, что Сингапурский пролив — крайне оживленная морская трасса. При этом случаи нападения пиратов в этом регионе в последние годы происходят все реже из-за усиления охраны.

В январе пираты похитили российских граждан в Гвинейском заливе у берегов Бенина. Освободить их удалось практически через месяц.

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