Иран сравнил британских морпехов с пиратами

Задержание британскими морпехами иранского супертанкера в Гибралтаре — угрожающий акт, подобный пиратству, и терпеть такое Иран не станет. Такое заявление сделал министр обороны Ирана Амир Хатами, сообщает со ссылкой на местное телевидение Reuters.

«Это неверное, вредное действие, оно схоже с пиратством... к такому пиратству мы не будем относиться снисходительно», — приводит агентство его слова.

Британская сторона сообщила, что судно могут удерживать до 14 дней. Корпус стражей исламской революции (КСИР) угрожал в ответ захватить британский корабль.

5 июля СМИ заявили, что задержанный танкер принадлежит российской компании Russian Titan Shipping Line.

4 июля стало известно, что британские морские пехотинцы и местные правоохранительные органы перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. Сообщалось, что он перевозил два миллиона баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии, что нарушает санкционный режим. Иранские власти эту информацию отрицают.

По данным МИД Испании, британцы перехватили танкер по просьбе США.

Санкции Евросоюза против Сирии включают запрет на торговлю нефтью, ограничения на инвестиции, заморозку в ЕС активов Центробанка Арабской Республики, эмбарго на торговлю технологиями двойного назначения, а также телекоммуникационным оборудованием.

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