Россия отреагировала на задержание танкера в Гибралтаре

Задержание следующего из Ирана в Сирию супертанкера с участием британских морпехов — целенаправленная и подготовленная заранее акция, направленная на осложнение ситуации вокруг Ирана, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России, опубликованном на официальном сайте ведомства.

По мнению представителей России, этот шаг противоречит заявленному странами Евросоюза настрою на то, чтобы добиваться сохранения договоренностей с Исламской Республикой, и является попыткой «нелегитимного давления» как на Тегеран, так и на Дамаск.

Ранее 5 июля СМИ заявили, что задержанный танкер принадлежит российской компании Russian Titan Shipping Line.

4 июля стало известно, что британские морские пехотинцы и местные правоохранительные органы перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. Сообщалось, что он перевозил два миллиона баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии, что нарушает санкционный режим.

По данным МИД Испании, британцы перехватили танкер по просьбе США.

Санкции Евросоюза против Сирии включают в себя запрет на торговлю нефтью, ограничения на инвестиции, заморозку в ЕС активов Центробанка Арабской Республики, эмбарго на торговлю технологиями двойного назначения, а также телекоммуникационным оборудованием.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!