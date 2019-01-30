Пираты освободили похищенных россиян

Все шесть россиян, захваченные пиратами в Гвинейском заливе у берегов Бенина, освобождены. Об этом сообщили в посольстве России в Нигерии, передает РИА Новости.

В дипломатической миссии добавили, что сейчас решается вопрос о возвращении моряков на родину в ближайшее время.

17 января сообщалось, что за моряков потребовали выкуп, однако его сумма не называлась. Была ли она выплачена захватчикам, не сообщается.

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О похищении российских граждан стало известно 5 января. Нападение на контейнеровоз MSC Mandy было совершено в ночь на 2 января во время дрейфа в 20 милях от берега на траверзе порта Котоноу в Гвинейском заливе.

На борту судна находились более 20 человек, в том числе четверо граждан Украины. Нападавших было от семи до девяти человек. Они угрожали экипажу огнестрельным и холодным оружием.

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