Пираты потребовали выкуп за похищенных россиян

Шесть россиян, захваченные пиратами у берегов Бенина, живы, за них потребовали выкуп. Об этом сообщил координатор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Сергей Фишов, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас определяется место обмена людей на деньги. Он отметил, что обычно это происходит практически одновременно и в джунглях.

Фишов также пояснил, что когда захватчики требуют выкуп, то переговоры с ними ведет не напрямую судовладелец, а посредники, которые обычно находятся в Англии. Им при этом дают убедиться, что экипаж жив и здоров.

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В то же время запрошенную сумму выкупа представитель ITF не назвал. «Это торги, посредники в любом случае будут сбивать цену, придут к компромиссу в итоге, исходя из общей практики», — сказал он. Он также не уточнил, когда ожидается следующий контакт с пиратами.

О похищении российских граждан стало известно 5 января. Нападение на контейнеровоз MSC Mandy было совершено в ночь на 2 января во время дрейфа в 20 милях от берега на траверзе порта Котоноу в Гвинейском заливе. На борту судна находились 26 человек: двое граждан Грузии, четверо граждан Украины и 20 граждан России. Нападавших было от семи до девяти человек. Они угрожали экипажу огнестрельным и холодным оружием.

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