Россиян захватили в плен у берегов Камеруна

Пираты захватили в плен трех граждан России у берегов Камеруна. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Инцидент произошел в районе порта Дуала. Пираты напали на грузовое судно «Мармалайта», принадлежащее датской компании. В общей сложности были захвачены восемь членов экипажа. Указывается, что ведомство работает над освобождением россиян.

По информации Reuters, несколько моряков были похищены после нападения на их судно в Гвинейском заливе. Военный источник не уточнил общего числа взятых в плен. «Я жду точных данных. Была ли атака? да. Было ли похищение? Да», — указал он.

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