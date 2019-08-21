Обнародована правда о высоких технологиях древних людей

Международная группа ученых подвергла сомнению высокий уровень развития у неандертальцев. Они показали, что получение клея из бересты, что умели делать палеоантропы, является более простым техническим процессом, чем считалось ранее. О результатах их исследования сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи провели эксперименты с обычными материалами, доступными в каменном веке. Они собрали березовую кору и сожгли ее посреди плоских речных камней, получив через три часа подходящий для использования материал. Молекулярные характеристики полученного смоляного клея были схожи с теми, что имели археологические образцы, найденные на стоянках неандертальцев.

Ранее считалось, что для приготовления клея неандертальцы использовали специально выкопанные ямы, глиняные изделия, металлические и керамические сосуды. Однако новый метод настолько прост, что древние люди могли случайно применить его в ходе повседневной деятельности. Поэтому использование березовой смолы больше не может служить надежным индикатором сложного технологического развития неандертальцев.

Созданный учеными клей был использован для изготовления инструмента, предназначенного для чистки древесины. С помощью робота специалисты сымитировали 170 ударов. Результаты эксперимента продемонстрировали отсутствие ослабления адгезионной связи.

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