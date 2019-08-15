У неандертальцев нашли необъяснимую современную болезнь

Ученые Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США) и Университета Бордо (Франция) выяснили, что неандертальцы страдали от заболевания, называемого экзостозом, или «ухом серфера». Оно характеризуется разрастанием кости в ушном канале, которое провоцируется попаданием холодной воды в ухо, что часто наблюдается у серферов, дайверов и каякеров. Однако в данном случае его причина пока неизвестна. Об этом сообщает издание Science Alert.

В ходе исследования были проанализированы 77 черепов гоминини (триба семейства гоминиды), 23 из которых принадлежали неандертальцам. Возраст останков достигает 40-100 тысяч лет. У половины черепов палеоантропов был выявлен легкий или тяжелый экзостоз.

Специалисты продемонстрировали, что неандертальцы (палеоантропы) были восприимчивы к экзостозу в большей степени, чем любая другая группа древних людей. Это указывает на то, что древние родственники людей часто плавали и ныряли, например, при ловле рыбы. Ранее считалось, что такие практики лежат за пределами физических и умственных способностей неандертальцев.

Однако в местности, где нашли черепа, отсутствовали крупные водоемы, а климат не был холодным. Кроме того, анализ изотопов показал, что неандертальцы не ели много пресноводной рыбы. Поэтому исследователи полагают, что причиной заболевания могла стать генетическая предрасположенность.

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