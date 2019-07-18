Раскрыто происхождение загадочных древних людей

Исследователи из Музея естествознания имени Макса Планка и Института эволюционной антропологии имени Макса Планка впервые извлекли ДНК из останков неандертальцев (палеоантропов), найденных на Гибралтаре. Возраст этих окаменелостей до сих пор точно неизвестен, однако считалось, что эти древние люди были последними из своего вида. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Специалисты использовали метод подготовки ДНК, в ходе которого уменьшается степень загрязнения генетических образцов, после чего проводится их секвенирование, то есть определение первичной структуры (последовательности нуклеотидов) генома. Образцы были выделены из частей окаменевших черепов неандертальцев, найденных в Карьере Форбса в 1848 году и в Башне Дьявола в 1926 году.

Оказалось, что останки в Башне Дьявола принадлежали ребенку 3-5 лет мужского пола, а кости из Карьера Форбса — взрослой женщине, которая генетически была близка ранним неандертальцам, жившим в Европе и Западной Азии 60-120 тысяч лет назад, но не более поздним палеоантропам. Таким образом, хотя Гибралтар считается последним регионом обитания неандертальцев, найденные окаменелости на самом деле древнее, чем предполагалось ранее.

Окаменелости последних неандертальцев датируются 37-42 тысячами лет назад и найдены на территории Бельгии, Франции и России.

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