Пересмотрена история появления человечества

Международная группа ученых обнаружила в Монголии каменные орудия труда, которые свидетельствуют, что люди путешествовали по евразийским степям примерно на 10 тысяч лет раньше, чем считалось. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Возраст артефактов, найденных в ходе раскопок с 2011 по 2016 годы вдоль реки Толбор, достигает 45 тысяч лет. Всего было обнаружено несколько тысяч каменных инструментов, а 826 из них оказались связаны с древнейшими стоянками людей. Орудия с длинными и правильными лезвиями аналогичны тем, что характерны для других мест раскопок в Сибири и на северо-западе Китая. Это указывает на крупномасштабное расселение людей по региону.
Несмотря на то, что никаких человеческих останков не было найдено, ученые уверены, что инструменты были созданы именно людьми современного типа, а не неандертальцами или денисовцами, которые не владели соответствующей техникой изготовления. Исследователи также определили климатические условия по органическим останкам. Регион становился влажнее и теплее, что делало его более благоприятным для выпаса скота.
Возраст инструментов примерно соответствует времени контактов между людьми современного типа и денисовцами. Считается, что последние передали Homo sapiens гены, которые делают организм более устойчивым к гипоксии и позволяют селиться в местах с относительно разреженным воздухом, например, на Тибетском нагорье.
Денисовцы (Homo altaensis) — вымерший вид или подвид древних людей, известный по окаменелостям, которые были найдены в Денисовой пещере на Алтае. Считаются сестринской группой по отношению к неандертальцам. Недавно были получены свидетельства, что денисовцы и неандертальцы могли скрещиваться между собой и обзаводиться совместным потомством.
Известно, что люди современной анатомии покинули Африку менее 100 тысяч лет назад и расселились по Евразии, иногда скрещиваясь с другими видами рода Homo — неандертальцами и денисовским человеком. Это привело к интрогрессии ДНК вымерших форм людей в геном Homo sapiens.