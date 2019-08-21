Назван лучший крымский портвейн

Роскачество проверило крымские портвейны и рассказало, напитки каких марок самые лучшие. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

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Эксперты организации сочли лучшими производителями портвейна «Массандру», «Солнечную долину», «Коктебель» и Инкерманский завод марочных вин. Они имеют статус производителей вин с защищенным географическим указанием. Специалисты отмечают, что именно на вина этих старейших производителей лучше всего ориентироваться в выборе портвейна. В организации также рассказали о портвейне «777», известном как «три топора». По словам специалистов, «к технологии [производства] портвейна... эта жидкость не имеет никакого отношения».

В Роскачестве дали рекомендации по тому, как выбрать хороший напиток. По словам экспертов, настоящий крымский портвейн должен иметь крепость 17-18,5 процента и уровень сахара 6-13 процентов. Правильный портвейн имеет сладость благодаря используемому при его создании винограду, а добавленного сахара в составе быть не должно. Эксперты отметили, в правильном портвейне допускается небольшой осадок.

Также при выборе напитка нужно обратить внимание на год урожая — вино должно быть не моложе трех-четырех лет. Таким образом, в нынешнем году самый молодой портвейн на рынке будет урожая 2015-2016 годов. В противном случае при создании напитка не соблюден трехлетний срок выдержки.

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