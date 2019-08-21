Позитивная отчетность «Роснефти» повысила спрос на акции компании

Обыкновенные акции «Роснефти» в начале торгов на Московской бирже 21 августа подорожали на 1,5 процента, до 414 рублей за акцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. По состоянию на 11:40 по московскому времени акции компании росли на 1,43 процента, до 413,75 рубля.

Интерес к бумагам компании заметно вырос на фоне публикации финансовой отчетности по за первое полугодие и второй квартал 2019 года по международным стандартам.

Во втором квартале текущего года «Роснефть» улучшила основные финансовые показатели несмотря на снижение объемов добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ и проблемы с доступом в систему магистральных трубопроводов.

По итогам первого полугодия «Роснефть» продемонстрировала рост выручки, EBITDA и чистой прибыли. Кроме того, НК уже 29 кварталов подряд демонстрирует положительный показатель свободного денежного потока.

За период с января по июнь выручка компании выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 11,2 процента в рублевом выражении и достигла 4 212 миллиардов рублей. Данный показатель на один процент превысил консенсус прогноз аналитиков инвестиционных банков.

Динамика выручки «Роснефти» в январе-июне в долларовом выражении (+1,1 процента) оказалась выше, чем у большинства мировых мейджоров. Так, у Chevron произошло снижение показателя на 8,6 процента, у Shell — на 6,1 процента, у BP — на 3,4 процента, у Equinor — на 12 процентов, у Petrobras — на 7,5 процента, у ExxonMobil на 5,9 процента.

EBITDA компании с января по июнь увеличилась на 11,9 процента в рублевом выражении по сравнению с показателем за шесть месяцев прошлого года – до 1 063 миллиардов рублей. По этому показателю EBITDA результаты компании превзошли прогнозы инвестиционных банков. Динамика роста показателя EBITDA «Роснефти» в первом полугодии в долларовом выражении (+2,5%) превзошел аналогичный показатель таких компаний, как Chevron (-6,6 процента), ExxonMobil (-17,4 процента), Shell (1,3 процента), Equinor (-3,3 процента) и Petrobras (-2,9 процента).

Чистая прибыль компании по итогам второго квартала выросла почти в 1,5 раза в квартальном выражении, составив 194 миллиарда рублей. По данному показателю результаты «Роснефти» более чем на 14 процентов превзошли консенсус-прогноз инвестиционных банков. Динамика чистой прибыли компании в долларах во втором квартале (+57,9 процента) выше, чем у ExxonMobil (33,2 процента), Shell (-50 процентов), BP (-37,9 процента) и Equinor (-13,7 процента).

Отчетность также продемонстрировала приверженность «Роснефти» цели по снижению долговой нагрузки. Так, с начала года компания сократила суммарный размер долга и торговых обязательств на 14 процентов или более чем 800 миллиардов рублей. Чистый долг и торговые обязательства сократились на 157 миллиардов рублей за первое полугодие. Значение показателя чистый долг / EBITDA на конец квартала составило в рублевом выражении 1,3x.

По итогам шести месяцев текущего года «Роснефть» сохранила лидерство среди мировых публичных компаний по удельным затратам на добычу с показателем 3,1 доллара на баррель в нефтяном эквиваленте (б.н.э.). В первом полугодии 2018 года этот показатель составлял 3,2 доллара на б.н.э.

Коэффициент выплаты дивидендов «Роснефти», составляющий 50 процентов от чистой прибыли по МСФО, является одним из самых высоких в отрасли. В среду, 21 августа, стало известно, что совет директоров «Роснефти» рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов за первое полугодие 2019 года в размере 15,34 рубля на одну акцию. Это позволит направить на дивиденды 50 процентов чистой прибыли по МСФО за январь-июнь. Общая сумма средств, которая может быть направлена компанией на выплату дивидендов за январь-июнь, составит 162,6 миллиарда рублей (На долю государства (через АО «Роснефтегаз») придется 81,3 миллиарда рублей). Эта сумма более чем на 5 процентов выше аналогичных выплат за первое полугодие 2018 года и является рекордной по объему для промежуточных дивидендов компании.

По дивидендной доходности «Роснефть» с показателем 6,1 процента является одним из лидеров отрасли, обгоняя таких мировых мейджоров, как ExxonMobil (4,3 процента), Chevron (3,7 процента), Shell (5,8 процента), BP (5,9 процента), Equinor (4,8 процента) и Petrobras (0,8 процента).

Несмотря на нестабильную геополитическую ситуацию в мире, аналитики крупнейших инвестбанков высоко оценивают перспективы ценных бумаг «Роснефти». В частности, в апреле инвестиционный банк Citi повысил целевую стоимость по акциям компании на 2 процента, до 9,75 доллара за ГДР. Снижение долговой нагрузки в совокупности с сильным бизнес-профилем «Роснефти» было отмечено в июле международным рейтинговым агентством Moody’s. Агентство сохранило кредитный рейтинг НК на инвестиционном уровне Baa3 со стабильным прогнозом. В августе рейтинговое агентство Fitch повысило кредитный рейтинг компании «Башнефть» до уровня «ВВВ», прогноз «Стабильный». В Fitch отметили существенное снижение долга «Роснефти» в 2018 году. В агентстве ожидают сохранения долговой нагрузки компании на уровне показателей международных компаний, таких как BP (кредитный рейтинг — «A») и Eni (кредитный рейтинг — «А-»).

В настоящее время «Роснефть» напрямую и косвенно имеет кредитные рейтинги инвестиционного уровня от всех агентств «большой тройки» (Fitch (через «Башнефть»), Moody’s и S&P).

С момента одобрения стратегии «Роснефть-2022» ценные бумаги «Роснефти» прибавили около 42 процентов.