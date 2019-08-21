Раскрыты тайные условия пользования интернет-сервисами

Пользователи Reddit рассказали о самых неожиданных пунктах, которые они встречали в условиях использования интернет-сервисов и мобильных приложений. Тред с их ответами набрал больше 50 тысяч комментариев.

Судя по историям юзеров, некоторые компании пользуются тем, что никто почти никогда не читает условия использования, и вставляют в документ неоднозначные положения. Например, Plate0221864onice однажды нашел в условиях пользования сайтом Gamestation следующую фразу: «Если вы делаете заказ в первое число четвертого месяца 2010 года, вы даете нам возможность распоряжаться вашей бессмертной душой».

_Eg0_ благодаря своей внимательности заработал шоколад. «Клиент, спасибо, что прочитал наши условия использования. Отправь эту строку нам на электронную почту и получишь коробку шоколадок», — говорилось в документе, который тщательно изучил юзер.

Еще один комментатор обратил внимание на то, что в условиях использования игрового движка Amazon Lumberyard есть положение о том, что его нельзя использовать на атомных электростанциях и медицинском оборудовании за исключением тех случаев, когда произойдет зомби-апокалипсис.

Компания Resignation Media, по наблюдению одного из юзеров, в своих условиях использования в шуточной форме заявляла права на маму клиента и на имена его или ее детей. «Любой человек, предоставляющий нам фото, должен назвать первого ребенка Лео, а второго — Джоном», — было написано в документе.

Ранее в августе юзеры Reddit рассказали, какие секреты о них хранились в Google.

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