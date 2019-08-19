Посетители заброшенных зданий рассказали о пугающих случаях внутри

Пользователи Reddit рассказали о пугающих случаях, происходивших с ними в заброшенных зданиях. Тред с их историями набрал больше тысячи комментариев.

Чаще всего люди слышали в опустевших помещениях звуки, которые вызывали у них страх. Rhyssayy и его друзья в возрасте 12-13 лет исследовали бараки времен Второй мировой войны и были поражены громким человеческим криком, исходящим из темноты. Один из юзеров предположил, что это был сквоттер (человек, самовольно поселившийся на незанятой территории — прим. «Ленты.ру»).

Lordpoee с братом и сестрой решили зайти в заброшенный дом, старая хозяйка которого умерла. Девушка обнаружила на верхнем этаже кровать в пятнах и много хороших книг, которые захотела забрать с собой и для этого выложила на матрас. По словам пользовательницы, когда она отошла в другую комнату, а потом вернулась, книги снова стояли на полках.

Другой юзер пошел вместе с отцом в заброшенную шахту. Во время их прогулки папа чуть не упал в глубокий колодец, который не заметил под ногами. Bonersaladbar отправился на прогулку в заброшенный кондитерский завод и неожиданно для самого себя обнаружил там склад игрушек в стеклянной сфере.

Для пользователя Automatic_Treat исследование заброшенного места окончилось почти полной потерей обоняния. Он был в помещении с токсичными отходами, от которых у него началась сильная головная боль и пострадали рецепторы в носу.

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