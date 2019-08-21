На Украине рассказали об угрозах США из-за ядерного оружия

Украина была вынуждена отказаться от ядерного оружия из-за угрозы экономических санкций со стороны США, заявил первый украинский лидер Леонид Кравчук в эфире «24 канала». Видеозапись опубликована на YouTube.
«Нас поставили прямо перед выбором — или мы складываем ядерное оружие, или на нас окажут экономическое давление, в том числе и применят санкции», — сказал Кравчук. По его словам, на решение повлияли и внутренние проблемы страны, в первую очередь — экономические, так как средств на содержание огромной армии не было.
В июне прошлого года Леонид Кравчук рассказал, что в 1994 году США угрожали Украине изоляцией в случае неприсоединения Киева к Будапештскому меморандуму. По словам политика, США требовали от Украины отказа от ядерного оружия по трем причинам: оружие на территории Украины было размещено Советским Союзом, все оно было направлено на США, Украина не имела возможности заменить ядерные боеголовки. «Их изготовили в России. Срок безопасности истекал в 1998 году, и после этого они становились опасными. Мы не имели не то что опыта, а возможности расчленить боеголовку. Чтобы не случилось беды, мы должны были все это вывезти, и Америка знала об этом», — поведал экс-президент.
В 1994 году Киев, Москва, Лондон и Вашингтон подписали Будапештский меморандум, по которому украинская сторона отказалась от размещенного на ее территории советского ядерного оружия. Командование ядерными силами на территории бывших советских республик осуществляли Объединенные вооруженные силы СНГ.