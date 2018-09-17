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У Трампа потребовали извинений перед Украиной

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Дональд Трамп

Президенту США Дональду Трампу следовало бы извиниться перед Украиной, за то, что подписавшие Будапештский меморандум страны обманули Киев. Об этом заявил бывший президент Украины Леонид Кучма, передает телеканал «Эспрессо».

«Украину обманули: Северная Корея без ядерного оружия вообще ничего не стоит», — сказал Кучма.

По его словам, он посоветовал бы Трампу обратиться к Киеву и сказать: "Извините, я готов более активно помогать Украине в этой проблеме, которая сегодня является страшной не только для Украины, но и для Европы и всего мира"».

В июне другой экс-президент Украины, Леонид Кравчук рассказал, что в 1994 году США угрожали Украине изоляцией в случае неприсоединения Киева к Будапештскому меморандуму. По словам Кравчука, США требовали от Украины отказа от ядерного оружия по трем причинам: оружие на территории Украины было размещено Советским Союзом, все оно было направлено на США, Украина не имела возможности заменить ядерные боеголовки. «Их изготовили в России. Срок безопасности истекал в 1998 году, и после этого они становились опасными. Мы не имели не то что опыта, а возможности расчленить боеголовку. Чтобы не случилось беды, мы должны были все это вывезти, и Америка знала об этом», — поведал экс-президент.

В 1994 году Киев, Москва, Лондон и Вашингтон подписали Будапештский меморандум, по которому украинская сторона отказалась от размещенного на ее территории советского ядерного оружия. Командование ядерными силами на территории бывших советских республик осуществляли Объединенные вооруженные силы СНГ.

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