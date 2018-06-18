В Киеве рассказали о намерениях США и Европы оставить Украину в изоляции

В 1994 году Соединенные Штаты Америки угрожали Украине изоляцией в случае неприсоединения Киева к Будапештскому меморандуму. Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал Леонид Кравчук, в 1991-1994 годах бывший президентом страны.
«[Представители США] не просто приехали, а требовали. Они сказали: "Если вы не выполните задание вывести [ядерные] боеголовки из Украины, начнется не просто давление, а блокада Украины"», — рассказал он.
По словам Кравчука, США требовали от Украины отказа от ядерного оружия по трем причинам: оружие на территории Украины было размещено Советским Союзом, все оно было направлено на США, Украина не имела возможности заменить ядерные боеголовки. «Их изготовили в России. Срок безопасности истекал в 1998 году, и после этого они становились опасными. Мы не имели не то что опыта, а возможности расчленить боеголовку. Чтобы не случилось беды, мы должны были все это вывезти, и Америка знала об этом», — сообщил экс-президент.
Тогдашних президента США Билла Клинтона и вице-президента Альберта Гора поддерживала и Европа. Кравчук отметил, что Киев мог бы и не подписывать Будапештский меморандум, но в таком случае Украина оказалась бы в изоляции. «Тогда мы были бы изолированы. Санкции, блокада — это было прямо сказано», — указал Кравчук.
«Выхода не было. Я бы подписал Будапештский меморандум так же, как и [сменивший Кравчука на посту президента Леонид] Кучма. Он не мог не подписать. Единственное, что я бы добавил — механизм применения меморандума. Там все правильно написано. Только нет главного — как его применить, выполнять», — сказал Кравчук.
В 1994 году Киев, Москва, Лондон и Вашингтон подписали Будапештский меморандум, по которому украинская сторона отказалась от размещенного на ее территории советского ядерного оружия. Командование ядерными силами на территории бывших советских республик осуществляли Объединенные вооруженные силы СНГ.