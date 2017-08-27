Вашингтон порекомендовал Киеву отказаться от идеи вернуть себе ядерное оружие

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что официальный Киев не должен предпринимать попыток вернуть себе ядерное оружие. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Прямой».

Также он добавил, что отказ украинского руководства от ядерного оружия в 1994 году был правильным шагом.

«Если бы Украина не присоединилась к странам, отказавшимся от ядерных вооружений, то это не было бы хорошим решением. Не думаю, что ядерное оружие было бы чем-то позитивным для Украины. Я не хотел бы, чтобы Украина снова возрождала этот процесс», — заявил Волкер.

В 1992 году украинские власти подписали так называемый Лиссабонский протокол о признании страны неядерным государством. В 1994 году Украина, Россия, Великобритания и США подписали Будапештский меморандум, по которому Киев отказался от размещенного на ее территории советского ядерного оружия. Командование ядерными силами на территории бывших советских республик осуществляли Объединенные вооруженные силы СНГ.